شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2019 ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة التقدم باقتراح الي الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يتضمن أن يصبح استاد برج العرب هو الملعب الرئيسي للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2019 ، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير في المباريات التي يخوضها الفراعنة أصحاب الأرض وهي المباريات التي تشهد حضور جماهيري كبير، بعكس باقي المباريات التي يمكن أن تقام في أى ملاعب حيث تشهد حضور جماهيري أقل.

ورشّح اتحاد الكرة 8 ملاعب لإستضافة مباريات البطولة وهى إستاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس، كما تقرر ان تكون البطولة مقامة علي 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والسويس، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.