شكرا لقرائتكم خبر عن "غزال" الأهلي يُرحّب بالتجديد قبل الإعارة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمرو جمال مهاجم الأهلي مرونة كبيرة فى مفاوضاته مع الأهلى بخصوص ملف تجديده، بعد رفضه الأمر خلال الفترة الماضية،.

وعرضت إدارة الأهلى على عمرو جمال التجديد لمدة 3 سنوات، على أن تتم إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يحق للمهاجم الدولي التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل، خاصة أن عقد تجديده الذى وقعه قبل إعارته لبيدفيست الجنوب أفريقى غير قانوني، نظرًا لكونه توقيعًا على النسخ القديمة "الخضراء" التى لا تعترف بها الجبلاية فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يجدد عمرو جمال عقده مع الأهلى على أن تتم إعارته لأحد الأندية التى طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

ومن المنتظر أن تخاطب تلك الأندية الأهلى لاستعارة اللاعب الملقب بالغزال خلال الفترة المقبلة.