رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة ريال مدريد وفاليكانو | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة ريال مدريد وفاليكانو | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

يعود ريال مدريد إلى الدوري الإسباني لمواجهة رايو فايكانو، وذلك بعد خسارته الفادحة أمام سيسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، النتيجة لم تؤثر على تأهل الفريق الملكي إلى دور الـ16، ولكن خسارة الفريق على أرضه بهذه النتيجة أصابت مشجعي المرينجي بالرعب.

و يأمل الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد نسيان الهزيمة المحرجة في دوري الأبطال وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني ومواصلة التقدم للأمام للمنافسة على الدوري.

تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في بث مباشر، على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يحتل فيه المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، قال سولاري: "كيف لنا ألا نؤمن بريال مدريد بعد 115 عاماً من التاريخ، 13 تشامبيونز وكل هذه الكؤوس والأساطير، أعتقد أن الإصرار على هذا القدر من المبالغة أمر مبتذل بعض الشيء".

وأردف: "ريال مدريد هو بطل التشامبيونز في 4 من آخر 5 نسخ من البطولة، والآن فرصنا قائمة في كل المسابقات الأربعة التي تتطلب الكثير من التركيز والطاقة".

ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة ومشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فايكانو عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع.