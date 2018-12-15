الان تتابع محمد هنيدي يحتفل بفوز الاتحاد على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- محمد بن نافع : شارك الممثل المصري الشهير محمد هنيدي جماهير نادي الاتحاد إحتفالها بفوز الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بعد مرور (13) جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : نحتفل بالاتحاد مرفقا مقطع سابق لأحد أفلامه ويظهر أغنية لرئيس رابطة نادي الاتحاد صالح القرني وهي التغريدة التي حصدت الكثير من التعليقات والتفاعل بين الجماهير الرياضية والفنية.

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