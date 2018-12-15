شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الاثنين لمناقشة ترتيبات استضافة امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا بعد غد الاثنين ، لمناقشة التصور الجديد للدوري والمواعيد الخاصة به وكذلك كاس مصر ومباراة السوبر المحلي علي ضوء المستجدات التي تمت خلال الساعات الاخيرة وإعلان التقدم بطلب رسمي لاستضافة امم افريقيا 2019 . ويبحث اتحاد الكرة عن حلول لبعض الأزمات المتوقعة مثل إغلاق بعض الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري حاليا بسبب بعض عمليات الإصلاحات والصيانة قبل البطولة وتوفير بدائل سريعة حفاظا علي مسابقة الدوري ، وكشف احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة انه من المستحيل الغاء بطولة الدوري الممتاز في حالة تنظيم امم افريقيا 2019 بمصر بعد سحبها من الكاميرون ، موضحاً في تصريحات لليوم السابع أن بطولة الدوري سيتم استكمالها بعد البطولة المقرر اقامتها في يونيو المقبل، وتعد مصر أقوي المرشحين الاستضافة امم افريقيا بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن تنظيمها وتنحصر المنافسة بين مصر وجنوب افريقيا.

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