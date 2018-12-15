شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة راحة للطلائع قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل على راحة السبت والأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل لمواجهة النجوم.

وكان طلائع الجيش قد فاز على المقاصة بهدف دون رد فى إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة النجوم المقرر لها الأحد 23 ديسمبر الجاري على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الـ 18 للدوري .