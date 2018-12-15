شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى عمومي سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم السبت ، منافسات الجولة الثالثة عشر بدورى عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع هليوليدو وسموحة مع الشمس والمعادى مع السنطة سبورتنج مع النصر .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من مدينة نصر مع أصحاب الجياد و المنصورة مع الطيران والجزيرة مع الزهور .