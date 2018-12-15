كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب الرحيل في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتراب صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك محمد إبراهيم من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.
ويتجه محمد إبراهيم، لتقديم طلب رسمي للجهاز الفني من أجل الرحيل عن الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
ويرفض صانع ألعاب الزمالك الجلوس على دكة البدلاء في الوقت الحالي بشكل كبير بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس بسبب وجود لاعبين آخرين في نفس مركزه وأكثر جاهزية عنه.
وأكدت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن محمد إبراهيم سيبحث عن عرض في أحد الأندية الخليجية وفى حالة عدم إيجاد العرض المناسب فسوف ينتقل لأحد الأندية المحلية التي ترغب في التعاقد معه.
ومن جهة أخرى؛ يحتل فريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | نجم الزمالك يطلب الرحيل في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .