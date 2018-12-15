شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد للنجوم بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة بالأهلى اليوم السبت استعداداته بدون راحة لمواجهة النجوم، المقرر اقامتها الاثنين المقبل، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف منح لاعبيه راحة سلبية عقب مباراة جيما الاثيوبي التى أقيمت أمس ،الجمعة،ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقرر بدء الاستعداد اليوم لمباراة النجوم.