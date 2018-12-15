مجدى "الجونة" يجرى جراحة الرباط الصليبي اليوم

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جدة - عمرو شويل يخضع محمد مجدى قلب دفاع الإسماعيلى لاختبار طبى اليوم السبت، على هامش مران الفريق الختامى استعدادا لملاقاة القطن الكاميرونى الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.

صرح بذلك الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق ،مشيرا إلى أن اللاعب يعانى من شد خفيف بالعضلة الخلفية. وكان مدافع الزمالك والمصرى السابق قد تم استبداله فى لقاء الرجاء بكأس زايد للأندية الأبطال بداعى الإصابة.