شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه كوكاكولا ودياً استعداداً لوادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية أمام نظيره كوكا كولا، اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة وادي دجلة في الدوري العام .
يستعد فريق الداخلية لخوض مباراة قوية أمام نظيره وادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام .
كان علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أكد في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن النادي عقد جلسات مع 4 لاعبين للاتفاق معهم على الرحيل في يناير المقبل وهم: محمد فتحي حارس مرمى الفريق، لاعبا الوسط بسام ماهر وبسام قاعود، و المدافع محمود شريدة .
ويحتل الداخلية المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، وكان الفريق تعادل إيجابياً أمام النادي المصري في المباراة الأخيرة التي خاضها الداخلية بمسابقة الدوري العام .
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