شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة النجوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالأهلى اليوم، السبت، استعداداته بدون راحة لمواجهة النجوم، المقرر اقامتها الاثنين المقبل، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف منح لاعبيه راحة سلبية عقب مباراة جيما الاثيوبي التى أقيمت أمس ،الجمعة، ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وقرر بدء الاستعداد اليوم لمباراة النجوم.