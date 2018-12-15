شاهد...مهدي بنعطية يهنئ محمد صلاح بعد فوز بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

توج النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لعام ٢٠١٨.
وفاز محمد صلاح بالجائزة للعام الثاني على التوالي، حيث توج بها العام الماضي أيضًا لعام ٢٠١٧.
وهنأ النجم المغربي الدولي مهدي بن عطيةمدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، محمد صلاح بعد فوزه بالجائزة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
حيث علق بنعطية على تغريدة نشرها محمد صلاح عبر تويتر بعد فوزه بالجائزة " ما شاء الله أخي".
وحرص بنعطية على تهنئة محمد صلاح،
وتفوق صلاح صاحب الـ26 عامًا، على المغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، و والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني.
ويعتبر صلاح ثاني لاعب أفريقي يتوج بالجائزة لعامين متتالين، بعد النيجيري أوستن أوكوشا لعامي ٢٠٠٣، ٢٠٠٤.
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