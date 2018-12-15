رياضة | سكيلوتو يعلق على رحيله عن بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكيلوتو يعلق على رحيله عن بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه جييرمو باروس سكيلوتو عقب رحيله عن تدريب بوكا جونيورز رسالة شكر للجماهير ولكل العاملين في النادي.
وقال سكيلوتو في تصريحات صحفية : "أريد أن أشكر إدارة النادي والموظفين واللاعبين وبشكل خاص الجماهير التي عاملتني بشكل جيد خلال الـ 3 سنوات التي قضيتها في الفريق، وبسبب الألم لعدم تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس قررت الرحيل في هدوء، وهذا كان القرار الأفضل بالنسبة لبوكا".
واختتم سكيلوتو تصريحاته قائلاً : "لا أمتلك كلمات أشكر بها جماهير بوكا، أريد أن أقول شكرا جزيلا، فقد عشت أوقاتا رائعة سواء كلاعب أو مدرب، فعندما رحلت عن الفريق كلاعب لم أكن أتوقع أن أعود مرة أخرى كمدرب وأحقق لقب بطولة الدوري، فهذا القرار هو الأفضل للفريق وسوف أرحل في سلام وهدوء".
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