شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، لإستئناف تدريباته اليوم السبت بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام عقب الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الاحد 23 ديسمبر الجارى على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويقدم الانتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .