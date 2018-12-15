شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يبحث عن الفوز على إيفرتون وينتظر هدية اليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف مانشستر سيتى، فى الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، منافسه إيفرتون على ملعب "الإتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ويبحث السيتى فى مواجهة اليوم عن تحقيق الانتصار لإستعادة صدارة جدول ترتيب المسابقة التى فقدها عقب الخسارة أمام تشيلسى بهدفين فى الجولة الماضية، حيث يحتل حاليا المركز الثانى برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.

وتشاء الأقدار أن ينتظر السيتى من غريمه الأزلى مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز على ليفربول بعد غد الأحد، فى المواجهة التى ستقام على ملعب "آنفيلد"، وذلك من أجل العودة للصدارة.

ومن المنتظر أن يشارك فى لقاء اليوم، النجمان كيفن دى بروين وسيرجيو أجويرو بعد شفائهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الركبة، حتى وإن بدءا اللقاء من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن أكد المدير الفنى بيبب جواريدولا على جاهزيتهما لخوض اللقاء، كما أشار فى المؤتمر الصحفى أمس الجمعة.