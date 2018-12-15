شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلتقى أكتوبر فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، السبت ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى نظيره 6 أكتوبر فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة بالدورى الممتاز . يذكر أن هذا اللقاء تم تأجيله من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد لوفاة والد نجم الفريق الأحمر عبد الله عبد السلام الاسبوع الماضى. ومن المقرر أن يلتقى فريق الاهلى "حامل اللقب " مع هليوبوليس يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الحادية عشر بالدورى .

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