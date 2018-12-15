شكرا لقرائتكم خبر عن بعد راحة 3 أيام .. الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، لاستئناف تدريباته اليوم، السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام عقب الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأحد 23 ديسمبر الجارى على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويقدم الإنتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .