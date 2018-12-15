رياضة | ناصر ماهر الأفضل في لقاء جيما أبا جيفار (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر الأفضل في لقاء جيما أبا جيفار (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب نسر مباراة فريقه أمام جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا والتي أقيمت مساء أمس في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقدم ماهر مستوى مميز مع الفريق الأحمر طوال ال٩٠ دقيقة حيث أحرز الهدف الأول في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة للأهلي.
وكتب الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل :"نسر مباراة اليوم هو لاعبنا ناصر ماهر".
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