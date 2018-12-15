شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد: أغلقنا صفحة جيما للتركيز في مباراة النجوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، الجمعة، أمام جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الفرص التي أتيحت كانت كفيلة لمضاعفة الأهداف، لكن في النهاية النتيجة تعد جيدة وسط الظروف الحالية.

وأضاف أن جيما ظهر بصورة جيدة وغير متوقعة، وأثبت أنه فريق محترم، ولديه رؤية داخل الملعب، وجيد في نقل الكرة بصورة جماعية، مما صعب المهمة على الأهلي خاصة في الشوط الثاني.

وأشار هشام محمد إلى أن الأهلي يمر حاليًا بفترة صعبة نتيجة لضغط المباريات ولتعرض العديد من اللاعبين للإصابات والغيابات، مؤكدًا أن القادم أفضل وأن أهم شيء تجاوز هذه المرحلة وتحقيق أهدافها.

وقال لاعب خط وسط الفريق، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة مباراة جيما بعد دقائق من انتهائها للتركيز في مباراة النجوم، الإثنين القادم، في الدوري ومن بعدها العودة للتفكير في مباراة العودة أمام جيما بإثيوبيا.