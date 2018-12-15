الاتحاد يصافح الانتصارات بعد خصام 1350 دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (مكة) أخيرا ضحك الاتحاد بفوزه أمس على الباطن 3-1 في الجولة الـ13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن لازمته التكشيرة طوال 1350 دقيقة خاض خلالها 15 مباراة في الموسم، بدأها بالخسارة أمام الهلال في السوبر، وتعادل مرتين أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد، فيما لعب 12 مباراة بالدوري، خسر 9 منها وتعادل 3 مرات.



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