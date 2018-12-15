شكرا لقرائتكم يوفنتوس يواجه تورينو فى ديربى ساخن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل يوفنتوس ضيفا على جاره فريق تورينو فى لقاء الديربى، الذى ينطلق فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "أولمبيكو دى تورينو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

يدخل يوفنتوس المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق نابولى، بينما يحتل تورينو المركز السادس برصيد 22 نقطة.

يسعى رفاق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تحقيق الفوز السابع على التوالى فى الكالتشيو، بعدما الانتصار فى 6 مباريات متتالية أخرها على إنتر ميلان بهدف نظيف فى ديربى إيطاليا.

وكان اليوفى قد خسر أخر مبارياته فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا أمام فريق يانج بويز 2 – 1، ولكن هذا السقوط لم يؤثر فى تأهل السيدة العجوز إلى ثمن نهائى البطولة.

وتقام أيضا اليوم السبت مباراة إنتر ميلان الثالث برصيد 29 نقطة الذى يستضيف فريق أودينيزى صاحب المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة فى السابعة مساء.