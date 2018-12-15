شكرا لقرائتكم ريال مدريد فى مواجهة سهلة أمام رايو فاليكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ريال مدريد فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، نظيره فريق رايو فاليكانو، فى المباراة التى سوف تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد المباراة بعد أيام قليلة من الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمام ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسى بثلاثية نظيفة مساءالأربعاء الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دورى أبطال أوروبا.

يسعى الميرنجى بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولارى لتحقيق الفوز على فاليكانو، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على فالنسيا وهويسكا فى الجولتين السابقتين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، علما بأن برشلونة يتصدر البطولة برصيد 31 نقطة.

جدير بالذكر أن مواجهة اليوم هى الأخيرة للفريق الملكى قبل السفر إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلا لدورى أبطال أوروبا.