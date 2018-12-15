الامارات | 6 محطات مهمة قادت الملك للقب «بطل الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محطات مهمة قادت الملك للقب «بطل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشارقة يمضي بقوة نحو لقب دوري الخليج العربي. تصوير: أسامة أبوغانم

استحق الشارقة لقب بطل الشتاء بعدما أنهى الدور الأول لدوري الخليج العربي متصدراً ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة دون أي خسارة، مسجلاً بذلك إنجازاً تاريخياً بعد مشوار حافل خاض خلاله 13 مباراة فاز في تسع مواجهات منها خمس خارج ملعبه وأربع على أرضه، وتعادل في أربع مباريات منها ثلاث على ملعبه وواحدة فقط خارجه، ولم يخسر أي لقاء.

وجعلت هذه النتائج الإيجابية المميزة كل الفرق تعمل ألف حساب للشارقة وتخشى مواجهته، نظراً للقوة الهجومية الضاربة التي يتميز بها، خصوصاً مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي لفت الأنظار بعد المستوى المميز الذي ظهر به، وبات حالياً ينافس بقوة على لقب الهداف برصيد 15 هدفاً متساوياً مع مهاجم الجزيرة علي مبخوت.

ويتفوق الشارقة بأعلى نسبة أهداف مسجلة حتى الآن في الدوري برصيد 34 هدفاً متساوياً مع الجزيرة صاحب المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً مقابل 19 هدفاً في شباك الجزيرة، في حين سجل العين صاحب المركز الثاني 28 هدفاً واستقبلت شباكه 11 هدفاً، علماً أن لديه مباراة مؤجلة من الجولة 13. «الإمارات اليوم» ترصد ست محطات صعبة ومهمة قادت الشارقة الى لقب بطل الشتاء بقيادة المايسترو عبدالعزيز العنبري، الذي نجح في توظيف إمكانات لاعبيه

1 البداية القوية

استهل الشارقة مشواره في الدوري ببداية قوية أمام فريق الظفرة بعدما فاز عليه في عقر داره باستاد حمدان بن زايد في المنطقة الغربية بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الأولى للدوري، ومثّل هذا الفوز الثمين نقطة انطلاقة جديدة للشارقة، وأعطى ذلك لاعبي الفريق ثقة كبيرة بأنفسهم.

2 سداسية النصر

فاجأ الشارقة النصر بالفوز عليه 6-3 في الجولة الثانية للدوري، ومثّل هذا الفوز نقطة تحول جديدة في مسار الفريق الذي بدأ يكشر بقوة عن أنيابه لدرجة أن الفرق الكبيرة باتت تعمل له ألف حساب.

3 التفوق على شباب الأهلي

واصل الشارقة نتائجه الإيجابية المميزة وعاد في الجولة الثالثة من ملعب شباب الأهلي بفوز ثمين عليه في ملعبه 2-1، وتعد هذه المباراة واحدة من اهم المباريات التي رسخت في أذهان لاعبي الشارقة ثقافة الفوز على الفرق الكبيرة خارج ملعبهم.

4 نقطة غالية

خطف الشارقة نقطة غالية من الجزيرة على ملعبه ووسط جمهوره في أبوظبي، عندما تعادل معه 1-1 في الجولة الخامسة، ورغم أن الجزيرة سجل هدف السبق في مرمى الشارقة بواسطة لاعبه خليفة الحمادي «70»، الا أن الشارقة لم يستسلم بل أصر على الوصول الى شباك الجزيرة وكان له ما أراد.

5 حامل اللقب

مثلت مباراة الفريق مع حامل اللقب فريق العين في الجولة الثامنة للدوري، نقطة مضيئة في مسيرة الفريق، بعدما تمكن من الفوز عليه في عقر داره ووسط جمهوره على استاد هزا ع بن زايد في العين 2-1، واستفاد الشارقة كثيراً من هذا الفوز الذي جعله يتفوق لاحقاً على العين في ترتيب فرق الدوري بفارق المواجهات المباشرة.

6 نقاط العنابي

على الرغم من أن الكل اعتقد أن الشارقة بدأ مسلسل التراجع عقب تعادله على ملعبه مع الوصل 1-1 في الجولة 11، بعدما خسر نقطتين ثمينتين كان في أمس الحاجة اليهما للابتعاد بالصدارة أمام مطارديه العين والجزيرة وزيادة فارق النقاط لمصلحته، الا أن الفريق عاد بقوة وفاز على الوحدة في عقر داره 3-2 في الجولة 12.