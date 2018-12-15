الامارات | 1500 مشجع قدموا من تونس لدعم الترجي في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشجع قدموا من تونس لدعم الترجي في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الترجي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في تونس. أرشيفية

أعلنت رابطة جماهير فريق الترجي التونسي في الإمارات عن تجمع جميع أعضائها في منطقة ديرة بدبي، من أجل التحرك عصر اليوم إلى مدينة العين من أجل مساندة فريقها في مواجهة العين ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا، وكشفت عن وصول 1500 مشجع للترجي من تونس، مؤكدة تجهيز (تيفو) خاص للمباراة، وطالبت الجماهير بأهمية ارتداء القمصان والشالات، قبل دخول اللاعبين أرضية الملعب.

وقال عضو الرابطة، أيمن الحيُّوني لـ«الإمارات اليوم» إنه «بعد دقائق من تتويج الترجي بلقب الأبطال بدأت الرابطة في الاجتماعات المتواصلة، من أجل إنجاح مشاركة الفريق وتسهيل مهمة الجماهير التي ستحضر من تونس لمساندة الفريق، من خلال تهيئة الأجواء لهم وتسهيل مهمة تنقلهم إلى العين وتثقيفهم بالقوانين في الدولة حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة».

ووصل المشجعون من تونس عبر رحلات جوية مختلفة بعد حصولهم على التأشيرات تحت إشراف النادي، فيما يتوقع أن يرتفع العدد خلال الساعات القادمة، خصوصاً مع احتمال وصول الجماهير التونسية المقيمة في دول الخليج وأوروبا وأميركا، واللذين لا يحتاجون للحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات.

وأوضح الحيوني الذي يعمل مدرباً للياقة، أن جميع مباريات المنتخب التونسي والأندية تحظى بمشاهدة ومتابعة جماهيرية كبيرة، وأن الحضور يلتزم بارتداء شعار النادي. وسيتجمع مشجعو الترجي في مقهى مخصص لذلك في دبي، على أن تتم الانطلاقة إلى العين اليوم.

وقال: «المقهى في أيام المباريات يكون مثل ملعب المباراة لكثرة الجماهير وترديد الأهازيج، ومن الصعب في بعض المرات أن تجد موطئ قدم في مباريات الديربي بين الأندية التونسية».

وشدّد عضو الرابطة على أنه تم توفير حافلات لنقل الجماهير ذهاباً وإياباً، قائلاً إن «كل التذاكر المخصصة لهم تم بيعها بعد 24 ساعة فقط من تأهلهم عقب الفوز بلقب دوري الأبطال».

- التذاكر المخصصة لجمهور الترجي نفدت بالكامل

بعد 24 ساعة فقط من فوزه بلقب أبطال إفريقيا

وتأهله للمونديال.