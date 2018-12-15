الامارات | الفيكتوري بطل العالم في الدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيكتوري بطل العالم في الدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زورق الفيكتوري تعملق في بطولة العالم. من المصدر

أهدى الأسترالي كيفن رايترير فريقه «الفيكتوري تيم» لقبه العالمي الأول في الدراجات المائية لفئة «جي بي 1»، بتحقيقه العلامة الكاملة، والفوز بالسباقات الثلاثة لجولة الشارقة، التي أقيمت أمس على بحيرة خالد، وتعد الجولة الختامية من بطولة العالم لـ«الأكوابيك».

كما شهدت منافسات اليوم الختامي لـ«الأكوابيك» مواصلة التألق الإماراتي، بعد أن نجح دراج فريق أبوظبي، راشد الملا، في الفوز بلقب بطولة العالم في فئة «الاستعراض الحر»، فيما أهدت جولة الشارقة اللاتفية كريستا أوزاري لقبها العالمي الأول في فئة «جي بي 1» للسيدات، وذلك بعد منافسة محتدمة مع السويدية إينيما أورتاندال، ولتسدل المنافسات بتألق الفرنسي جيرمي بيرز، الذي نجح في الشارقة بانتزاع لقب بطولة العالم في فئة «ران أبوات بلاس»، وذلك بعد منافسة قوية مع الكويتي يوسف عبدالرزاق.

وعقب انتهاء المنافسات، توجه رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، خالد جاسم المدفع، يصحبه رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر بن حريز، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، علي سالم المدفع، لتتويج أبطال جولة الشارقة وبطولة العالم للدراجات النارية (أكوابيك).

زوارق أبوظبي تنشد مونديال الفورمولا1 في بحيرة خالد اليوم

تنشد زوارق أبوظبي تأكيد زعامتها لبطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1» للموسم الحالي، حينما يدخل ثلاثة من سائقي الفريق ممثلين بمتصدر الترتيب الحالي للبطولة الأميركي شون تورينت، وملاحقيه ثاني القمزي، والسويدي إريك ستاك، في الرابعة من عصر اليوم في منافسة مباشرة على لقب بطل العالم، وذلك في السباق الذي تستضيفه بحيرة خالد في إمارة الشارقة، ويمثل مسك ختام البطولة العالمية، وينافس في اللقب 19 من نخبة سائقي العالم.

ورغم نجاح فريق أبوظبي في ضمان اللقب العالمي منذ جولة أبوظبي، الأسبوع الماضي، فإن المنافسة بين زملاء الفريق الواحد سترفع وتيرة الإثارة في جولة الحسم بالشارقة، خصوصاً أن السويدي إريك ستاك، قائد زورق فريق أبوظبي رقم 35، قد حجز مركز الانطلاق الأول على السباق، بعد نجاحه مساء الخميس في الفوز بلقب منافسات السرعة والتجارب التأهيلية، إذ أنعش مركز الانطلاق الأول آمال السويدي، صاحب رصيد 66 نقطة، في تقديم سباق قوي وتحقيق فوزٍ سيكفل له الفوز في بطولة العالم، خصوصاً أن زميليه ومنافسيه البارزين على لقب البطولة العالمية، سواء المتصدر الحالي للبطولة برصيد 77 نقطة الأميركي شون، ووصيفه ثاني القمزي صاحب رصيد 74 نقطة، سينطلقان في السباق من مركزين متأخرين نسبياً، مع مركز انطلاق سابع لشون، وسادس للقمزي.

وبشعار اللقب العالمي الأول، يتسلح قائد الزورق رقم 5، الإماراتي ثاني القمزي، القادم من انتصارٍ مستحق من جولة أبوظبي عطلة الأسبوع الماضي، بخبراته على صعيد مسلك بحيرة خالد، خصوصاً أن القمزي المتعطش للقب بطل العالم للمرة الأولى في مسيرته الممتدة 17 عاماً، يعد من أكثر سائقي البطولة فوزاً في جولات الشارقة، بعد أن ابتسمت الإمارة الباسمة بوجه القمزي، ومنحته لقب سباقها في مواسم: 2006 و2008 و2012.

وبطموح اللقب العالمي الأول أيضاً، يتطلع قائد الزورق رقم 6، الأميركي شون تورينت، رغم مركز الانطلاق المتأخر، إلى تتويج موسم استثنائي، عرف من خلاله كيفية اعتلاء صدارة الترتيب العام، بعدما حقق شون الفوز بجولات البرتغال والصين والهند، مقابل صعوده على منصة التتويج مرة واحدة، بحلوله ثالثاً في جائزة فرنسا.