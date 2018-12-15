الامارات | الجزيرة يخطف «النصر» في 13 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يخطف «النصر» في 13 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علي مبخوت يقود هجمة جزراوية نحو مرمى النصر. تصوير: نجيب محمد

حقق الجزيرة فوزاً ثميناً على النصر في 13 دقيقة، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1، أمس، على استاد محمد بن زايد، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 55، من ضربة ركنية أرسلها ماركوس غابرييل مرت من الجميع واصطدمت بفارس جمعة مدافع الجزيرة وغيرت اتجاهها داخل الشباك، وأدرك ليوناردو بيريرا التعادل للجزيرة في الدقيقة 80 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف البديل الغاني أرنست أسانتي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 89، من تمريرة ولا أروع من علي مبخوت بعد تلقيه عرضية متقنة من ليوناردو بيريرا من الجهة اليسرى، ثم أضاف نجم المباراة خلفان مبارك الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 93 من مجهود فردي رائع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النصر عند 15 نقطة، في المركز التاسع.

ولعب الجزيرة بـ10 لاعبين، اعتباراً من الدقيقة 37، بعد طرد قلب الدفاع الدولي الشاب خليفة الحمادي، بعد عرقلته ماركوس غابرييل المنفرد بالمرمى، كما لعب النصر بـ10 لاعبين أيضاً، اعتباراً من الدقيقة 79، بعد طرد مدافعه محمد عايض لعرقلته علي مبخوت المنفرد بالمرمى.

جاءت المباراة جيدة المستوى، ومن أفضل مباريات الدور الأول لبطولة الدوري، وشهدت تبادلاً للهجوم من الفريقين في الشوط الأول، وفرصاً ضائعة بالجملة، كانت أخطرها من علي مبخوت وخلفان مبارك للجزيرة، وكرة في العارضة ليوهان كافاي في العارضة لفريق النصر، وأخرى أنقذها سالم راشد مدافع الجزيرة من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني امتلك النصر زمام الأمور حتى الدقيقة 30، واستغل الفريق النقص العددي في صفوف الجزيرة، وتمكن من التقدم في الدقيقة 55، عن طريق ماركوس غابرييل من ضربة ركنية اصطدمت بفارس جمعة وسكنت الشباك، واستمرت سيطرة النصر على مجريات اللعب، وأضاع صامويل روزا هدفاً محققاً، لتعزيز تقدم فريقه وسدد كرة في العارضة والمرمى خالٍ من حارسه.

وتعرض مدافع النصر محمد عايض للطرد، وانقلبت الأمور رأساً على عقب، واستطاع الجزيرة تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ليوناردو بيريرا في الدقيقة 80 من ضربة حرة، وأرنست أسانتي في الدقيقة 89، وخلفان مبارك في الدقيقة 93.