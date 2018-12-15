شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لفحص طبي بعد إصابته في لقاء جيما الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، تعرض لالتواء في الكاحل أثناء مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي.

وأضاف طبيب الفريق، أن الإصابة غير مقلقة، وأن عاشور سوف يخضع لفحص، غدًا السبت، لتحديد برنامجه العلاجي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وكان عاشور قد غادر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في شوطها الثاني، ليحل محله هشام محمد في المباراة التي أقيمت اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما ناصر ماهر ومروان محسن، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.