شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق في انتصار الأهلي على حساب جيما الإثيوبي.. شباك نظيفة منذ 14 عاماً (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره جيما الإثيوبي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا، الذي احتضنه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاع الأهلي فوزًا بعدد وافر من الأهداف كان في متناول يديه، لولا إهدار لاعبوه لعدد لا حصر له من الفرص السهلة السانحة لزيادة غلة الأهداف.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 5 حقائق في فوز الأهلي على جيما

أولاً: الفوز الأفريقي السابع ليوسف من 18 مباراة

المباراة تحمل الرقم 18 في السجل الأفريقي لمحمد يوسف في منصب المدير الفني للأهلي، حيث سبق وأن قاد الأحمر في 17 مباراة قارية من قبل بواقع 14 بدوري الأبطال وواحدة بالسوبر ومباراتين بالكونفيدرالية، وحمل الفوز الرقم 7، حيث قبل جيما قاد الأهلي للفوز على ليوبارز الكونغولي «مباراتين»، والزمالك وأورلاندو الجنوب أفريقي والصفاقسي التونسي والدفاع الحسني الجديد المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

ثانياً: 8 أهداف أهلاوية بالشباك الإثيوبية

رفع الأهلي غلته من الأهداف في شباك الأندية الإثيوبية للرقم 8، بواقع 6 أهداف في البن عن طريق محمد أبوتريكة «هدفين» وكل من حسام حسن وأحمد كشري وفابيو جونيور «هدف واحد»، بالإضافة إلى الثنائية المسجلة في مرمى جيما والتي حملت توقيع مروان محسن وناصر ماهر.

ثالثاً: أول أهداف ناصر ماهر وثاني هدف قاري لمروان

تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب فريق النادي الأهلي من تسجيل أول هدف قاري له مع النادي الأحمر، بل أول هدف رسمي خلال مسيرته بشكل عام مع الفريق، بينما سجل مروان محسن هدفه الأفريقي الثاني مع النادي بعد تسجيل هدفاً في شباك مونانا الجابوني في دور الـ 32 لمنافسات النسخة الماضية من دوري الأبطال.

رابعاً: أخر فوز بثنائية في 2016

المرة الأخيرة التي فاز خلالها فريق النادي الأهلي بهدفين نظيفين بملعبه في دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا كان في 2016 على حساب ريكرياتيفو الأنجولي بعدما تعادل الفريقان سلبياً بلواندا، بينما كان أخر فوز بهدفين نظيفين بشكل عام للأهلي قارياً في لقاءه أمام وفق سطيف بذهاب نصف نهائي النسخة الماضية.

خامساً: الأهلي بشباك نظيفة بملعبه منذ 14 عاماً

الأهلي لم تهتز شباكه على ملعبه في دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا منذ لقاءه أمام الهلال السوداني في نسخة 2004، والتي خسرها الأحمر بهدف نظيف بملعب الكلية الحربية، ومنذ ذلك التوقيت لم تُمنى شباك بطل مصر بأي أهداف على ملعبه خلال هذا الدور من المسابقة القارية فحقق انتصارات نظيفة على حساب كل من فيلا الأوغندي وتوسكر الكيني «مرتين» وهايلاندرز الزيمبابوي ويانج أفريكانز التنزاني «مرتين» وجانزر الزيمبابوي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي والبن الإثيوبي والجيش الرواندي وريكرياتيفو الأنجولي وبيدفيست الجنوب أفريقي ومونانا الجابوني.