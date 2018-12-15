شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يصطحب رئيس الكاف فى جولة بـ"خليج نعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فى جولة فى منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، عقب انتهاء بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية. وحضر أحمد أحمد وأبو ريدة المباراة النهائية اليوم بين السنغال ونيجيريا، وتوج المنتخب السنغالى باللقب بعد فوزه بنتيجة 6 /1. يذكر أن منتخب مصر توج بالمركز الثالث فى البطولة بعد فوزه على المغرب اليوم بنتيجة 4 / 1.

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