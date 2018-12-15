شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. صلاح محسن مهاجم يحتفل بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



الخليج 365 بلس احتفل صلاح محسن مهاجم الأهلي، بحفل خطوبته بقريته التابعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحرص مهاجم الأهلي على إقامة حفل خطوبته وسط الأهل والأقارب والأصدقاء في قريته، حيث شهد الحفل عدد كبير للغاية من أهالي قريته.

ويغيب صلاح محسن عن الأهلي منذ نهاية الشهر الماضي بسبب إصابته مرق في العضلة الضامة تعرض لها في المباراة التي خسرها الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف نظيف بمسابقة الدوري الممتاز.