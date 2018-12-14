مدرب جيما أبا: سنواجه الأهلي بطريقة هجومية في العودة

أكد ذامريام مدرب فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي أن فريقه سيواجه النادي الأهلي بطريقة مغايرة في لقاء إياب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، بكثافة هجومية أكبر.

الأهلي نجح في تحقيق فوز ثمين على فريق جيفا بهدفين نظيفين على استاد برج العرب في لقاء شهد إهدار الكثير من الفرص التي أبقت على أمال مدرب الفريق الإثيوبي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال مدرب جيما أبا:”سنلعب بطريقة هجومية أكبر ضد الأهلي في لقاء العودة، ليس لدينا أي مشاكل في خوض المباراة الثانية”.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات يناير المقبل والتي ستشهد دعم قائمته بعودة المصابين وغير المقيدين والصفقات الجديدة.

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