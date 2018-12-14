الأهلي: إصابة وليد سليمان بالالتواء في الكاحل

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن قائد الفريق حسام عاشور تعرض لالتواء في كاحل القدم.

وتعرض عاشور لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام جيما الأثيوبي في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز وصيف البطولة بهدفين دون رد.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات لمصراوي عقب المباراة إن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم السبت لتحديد البرنامج التأهيلي له.

ويتأهب الأهلي لمواجهة النجوم في الدوري قبل أن يواجه الفريق الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب

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