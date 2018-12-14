شكرا لقرائتكم للشهر الثانى على التوالى.. ريوس الأفضل فى البوندزليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد ماركو ريوس نجم بوروسيا دورتموند على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الألمانى "البوندزليجا" عن شهر نوفمبر الماضى. وكان نجم منتخب المانشافت قد حصل على الجائزة أيضا فى شهر أكتوبر. واحرز ريوس 3 أهداف مع دورتموند الشهر الماضى من بينها هدفين فى مرمى المنافس التقليدى بايرن ميونخ، ليقود فريقه لصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثانى. ويحتل ريوس المركز الثالث فى صدارة هدافى البوندزليجا برصيد 9 أهداف بفارق هدف وحيد عن زميله باكو الكاسير، والصربى لوكا جوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

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