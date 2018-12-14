شكرا لقرائتكم مارسيلو يفتقد رونالدو وينفى التفكير يوما فى الرحيل عن الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم البرازيلى مارسيلو أن لم يفكر يوما فى الرحسل عن ريال مدريد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه يفتقد الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو الى انضم إلى يوفنتوس الإيطالى الصيف الماضى.

جاءت تصريحات مارسيلو خلال حديثه إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال "كريستيانو رونالدو؟ إذا رحل عن فريقك أفضل لاعب فى العالم، فمن الطبيعى أن تفتقده، كريستيانو هو زميلى السابق وصديقي أيضاً، ومن الطبيعى ان افتقد أفضل لاعب فى العالم، أى فريق يريد كريستيانو بصفوفه، ولكن فى نهاية المطاف، فإن مدريد سوف تستمر، لأنها ببساطة ريال مدريد".

وتابع مارسيلو، قائلا "قد يبدو للبعض أنه من السهل الفوز بأربعة أبطال فى خمس سنوات، لكن الامر ليس كذلك، فهناك فرق كبيرة لديها بتاريخها " فقط " لقبين او لقب واحد، وهنالك فرق كبيرة لا تملك أى لقب لدورى الابطال بخزائنها، علينا أن لا ننسى مدى صعوبة الفوز بذلك".

وواصل اللاعب البرازيلى قائلا "لقد أنشأنا فريقاً قوياً جداً، وبقائنا معاً لفترة طويلة أحد مفاتيح الفوز بما حققناه، هذا لا يجعل الفوز بدورى الأبطال سهلاً، ولكنه يجعله أقل صعوبة".

وواصل البرازيلى قائلا "لقد فعلت دائما كل شئ ممكن للبقاء فى ريال مدريد، و سأفعل ذلك دائماً، لم أفكر يوماً بالرحيل عن مدريد، يرحل من يرحل ويأتى من يأتى، مدريد ستظل دائما مدريد، يجب أن نساهم في صناعة رواية خاصة بنا وبالفريق وهذا كل شئ".

وعن تراجع نتائج الريال قال مارسيلو، "لا يمكنك تقييم الموسم في سبتمبر، هذا جنون، من الممكن ذلك فى فبراير عندما يبدأ كل شئ فى التبلور، والآن نحن على قيد الحياة فى جميع المسابقات، و لدينا كأس العالم للأندية والتى نسعى للفوز بها مجدداً".