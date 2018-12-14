شكرا لقرائتكم مصر تقترب من تنظيم كأس الأمم بعد تخلف جنوب أفريقيا عن إرسال التعهد الحكومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت مصر من الفوز بتنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 ، بالتزكية، بعدما تخلفت جنوب افريقيا عن إرسال التعهد الحكومى لإستضافة البطولة إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"اليوم السابع"، إن جنوب افريقيا أرسلت رغبة إلى الكاف لتنظيم البطولة لكنها لم ترسل التعهد الحكومى حتى الأن، وفى حالة عدم إرساله قبل الثانية عشر منتصف الليل ستفوز مصر بالتنظيم بالتزكية حيث سيتم استبعاد طلب جنوب افريقيا.

يذكر أن مصر أرسلت اليوم التعهد الحكومى للكاف لإستضافة البطولة، خاصة بعد إعلان المغرب اعتذارها عن عدم استضافة البطولة.