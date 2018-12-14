شكرا لقرائتكم أبو ريدة يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة اختياره أفضل لاعب في إفريقيا خلال الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC .

وأعرب أبو ريدة عن سعادته الشخصية وكل العاملين في اتحاد كرة القدم والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى ثقته التامة في فوز صلاح أيضا بالجائزة الرسمية لأحسن لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي التي يصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن محمد صلاح قاد مصر للتأهل إلى كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عاما.