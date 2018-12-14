شكرا لقرائتكم الزمالك بالزى التقليدى أمام بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والقطن التشادى، المقرر لها السابعة من مساء غداً السبت، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية وسيقام لقاء العودة يوم 23 ديسمبر الجارى.

واتفق مسئولى الناديين فى الاجتماع الفنى، على ارتداء فريق الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي بطل تشاد زيه باللون الأخضر.

وشهد الاجتماع حضور أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك ومسؤولي النادي التشادي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومراقب المباراة.