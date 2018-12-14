شكرا لقرائتكم "الكلاسيكو" يعيد للأذهان تصريحات البلطان المثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرت أربعة مواسم على آخر مواجهة جمعت أهلي جدة أمام الشباب بوجود خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، وكانت في نهائي كأس الملك 2014 حسمها الشباب 3-1.

وبعد النهائي الشهير الذي تزامن مع افتتاح ملعب "الجوهرة المشعة" أعلن خالد البلطان ترجله من رئاسة الشباب بعد 9 سنوات ناجحة قضاها في عرين الليث، وخلال فترة تواجد البلطان على رأس الهرم الشبابي لم تكن مباريات فريقه أمام أهلي جدة بالعادية، بل كانت ملتهبة خاصة قبل المباريات من خلال التصاريح النارية التي تصدر من كلا الفريقين وأصبح الجميع ينتظر المباراة بفارغ الصبر.

خالد البلطان

وسيلعب الشباب يوم السبت أمام الأهلي في أول مباراة يتواجد فيها البلطان بالكلاسيكو عقب عودته إلى الرئاسة في سبتمبر الماضي بقرار من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

وبدأت مناوشات الشباب والأهلي في عام 2006 حينما خسر الأخير بـ6 في كأس الملك في مواجهة انتهت قبل وقتها الأصلي بسبب الإصابات المفاجئة التي اجتاحت لاعبي الأهلي وهو ما جعل الحكم ينهي المباراة قبل وقتها بسبب عدم اكتمال نصاب اللاعبين.

وبعد المباراة خرج البلطان بتصريح مثير أغضب الأهلاويين حينما قال إن جماهير ناديهم طالبته أن يوجه اللاعبين بعدم زيادة الغلة التهديفية بعد وصولها لـ6، هذا التصريح سحب خلفه عدداً من التصاريح المثيرة والتي أشهرها تصريح صلبوخ "وهي قرية تبعد عن الرياض 40 كلم غرباً"، والذي تزامن مع مواجهة الفريقين في كأس الملك عام 2013 حينما قال البلطان بعد خسارة فريقه ذهاباً في الرياض، في تصريح تحدٍ بعبارة "الوعد مكة" وهي موقع مباراة الإياب، في حين رد رئيس الأهلي آنذاك الأمير خالد بن فهد بقوله: الوعد مكة أو صلبوخ الأهم سيكون في الملعب.

وآخر التصاريح المثيرة بين الناديين كانت عام 2013 حينما قال البلطان في تصريح تلفزيوني عقب مواجهته أمام الأهلي والتي كسبها أهلي جدة: شاؤوا أم أبوا كعب الشباب أعلى من الأهلي. وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي إساءة بحق ناديها ورفعت شكوى إلى لجنة الانضباط.

ومع عودة البلطان في سبتمبر الماضي افتتح تصاريحه بممازحة الأهلاويين حينما قال عبر برنامج "في المرمى" تفاجأت بأن الأهلي يشاركنا في نفس تعويذة الليث، بينما تعويذة الأهلي هي التماسيح. وهو ما دعا رئيس الأهلي ماجد النفيعي ليرد عليه بقوله: ابتعد عن تعويذة الأهلي سواءً كانت تمساحا أو أسدا فهي مضرة.

وعلى غير العادة لم تخرج أي تصاريح مثيرة قبل هذه المواجهة حيث فضّلت إدارة الناديين الابتعاد عن التصاريح.