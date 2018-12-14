الزمالك يرتدى زيه التقليدى وبطل تشاد باللون الأخضر فى موقعة الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الإجتماع الفني لمباراة الزمالك والقطن التشادى، المقرر لها السابعة من مساء غداً السبت، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية وسيقام لقاء العودة يوم 23 ديسمبر الجارى.
واتفق مسئولى الناديين فى الاجتماع الفنى، على إرتداء فريق الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي بطل تشاد زيه باللون الأخضر.
وشهد الإجتماع حضور أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك ومسؤولي النادي التشادي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومراقب المباراة.
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