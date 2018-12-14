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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا.
الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا
حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
محمد يوسف : سعيد بتخطى جيما الاثيوبى ووليد سليمان قدوة لزملائه
أبدي محمد يوسف المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه علي جيما الاثيوبي، مؤكدا انه كان يطمح لزيادة الغلة التهديفية الا ان فريقه اهدر العديد من الفرص السهلة.
المصرى البورسعيدى بالزى التقليدى أمام ساليتاس "البرتقالى" بالكونفدرالية
انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وساليتاس اف سي بطل بوركينا فاسو والمقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصري ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري برئاسة مراقب المباراة الكيني حسين صوالح .
الزمالك ينتظم فى معسكر التجمع بعد نهاية أزمة ملعب القطن
انتظم نادى الزمالك فى معسكر مغلق بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة القطن التشادى، المقرر لها غدا السبت، فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية بعد نهاية أزمة ملعب المباراة وتحديد بتروسبورت لاستضافتها.
23 ديسمبر موعداً للقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى
أخطر مسئولو نادي القطن التشادي، إدارة نادي الزمالك بتحديد يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر موعدا للقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الفريقين والتى سيسبق فيها أيمن حافظ المنسق العام بالزمالك البعثة لترتيب كافة إجراءات استقبالهم.
ويلتقي نادى الزمالك مع بطل تشاد في السابعة مساء غدا السبت على ملعب بتروسبورت في لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة في الموعد الذي حدده المنافس ويقوم الجهاز الإداري للفريق الأبيض بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة القلعة البيضاء إلى تشاد خلال الفترة المقبلة.
حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم، الجمعة، من أجل حضور افتتاح صالة الجمباز الدولية الجديدة بالقلعة البيضاء بعد الدعوة التى تلقاها من مجلس إدارة النادى.
كما تواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب داخل مقر نادى الزمالك استعدادا لافتتاح صالة الجمباز الدولية، وحرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض على استقبال الضيوف.
صالة جمباز الزمالك
تغلب الأهلى مواليد 2001 على نادى الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب النادى الأبيض فى ميت عقبة، وسجل ثنائية الفريق الأحمر كل من محمد المغربى وطه محمود وذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
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