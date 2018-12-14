شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 فى اطار منافسات الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019 . و شهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على الزهور 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/0 والصيد على النصر 3/0 . كما فاز فريق هليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/1 فى نفس الجولة .

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