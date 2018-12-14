7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحتفل بمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة BBC

الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا

حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف : سعيد بتخطى جيما الاثيوبى ووليد سليمان قدوة لزملائه

أبدي محمد يوسف المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه علي جيما الاثيوبي، مؤكدا انه كان يطمح لزيادة الغلة التهديفية الا ان فريقه اهدر العديد من الفرص السهلة.