شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القطن يؤدى مرانه الأول علي ستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق القطن الكاميرونى مرانه الأول بالإسماعيلية مساء اليوم، الجمعة، فى إطار الاعداد للقاء الإسماعيلى المحدد له بعد غد الأحد ، لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا بنسختها الاستثنائية . ووصلت البعثة منذ ساعات مقر الإقامة بأحد فنادق الإسماعيلية ، تحضيرا لخوض المباراة المقرر إقامتها فى تمام الخامسة والنصف من مساءًا وسيتم إذاعتها عبر قناة أون سبورت. يذكر أن الدراويش قد وصل لهذا الدور بعد الفوز على بطل بوروندى ،فيما أقصى القطن الكاميرونى بطل بوركينا فاسو.

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