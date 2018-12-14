شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر أوباما طبياً صباح الغد لحسم مشاركته أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك، لاختبار طبى فى المران الخفيف الذى يقوده جهاز الفريق صباح الغد، استعداداً لمواجهة القطن التشادى، بملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتى الاختبار الطبى لأوباما لحسم إمكانية مشاركته فى التشكيل الأساسى للمباراة من عدمه خاصة إنه وفقا لمصدر بالفريق أن اللاعب بعد معاناته من آلام فى الظهر ظل 3 أيام يخضع لتدريبات علاجية تحت إشراف طبيب الفريق قبل أن يشارك فى المران بالكامل اليوم، إلا إن موقفه النهائى سيتحدد وفقا لاختباره فى مران الغد.

ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى فى السابعة من مساء غداً السبت، بحضور 6 آلاف مشجع للفريق الأبيض بالمباراة التى ستقام بالتجمع الخامس.