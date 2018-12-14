شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك والطلائع فى عاشر جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3/ 1 فى إطار منافسات الجولة العاشرة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019 .

و شهدت الجولة فوز كلا من الزمالك على الشرقية للدخان 3/1 ، طنطا على المنيا 3/0 ، الزهور على دلفى 3/0 ، هليوبوليس على بنى سويف 3/0 و النصر على بنها 3/0 .

كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على الشمس 3/0 ، مصر للبترول على الحوار 3/0 ، ستاد المنصورة على هليوليدو 3/0 ، الطيران على القناة 3/0 ، دمنهور على حدائق الأهرام 3/0 و الداخلية على الفيوم 3/0 .