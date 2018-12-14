شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكس.. جماهير النادى الأهلى تحتفل بتألق مروان محسن فى مباراة اليوم ..صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

بالكوميك، احتفل جماهير النادى الأهلى، بتألق مروان محسن، حيث أحرز اليوم الهدف الثانى فى شباك جيما أبار جيفار الإثيوبى، فى المباراة التى اقيمت اليوم بستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

تباينت ردود الأفعال بعد تألق نجم الأهلى مروان محسن، فى المباراة، حيث قال ميدو :" يا أخواني لقد تسرعنا فى الحكم علي مهاجمنا المتميز الهداف القناص مروان محسن فهو من امهر وأحرف المهاجمين في مصر"، وتساءلت آخرى :"وده مروان محسن ده ولا لويس سواريز".





ونشر عبد الله، "كوميك" وعلق قائلاً :"وبعدين بقا فى اللى هيخطف الاجواء من ميسى دا"، وقالت رانيا :"شكله غير نوع الاكل بتاعة علشان كده ابتدأ يفوق بس بعيد عن الهزار اتمنى أن يكون أحسن هداف في مصر علشان ده في مصلحة الاهلي والمنتخب"، وغرد آخر:"ياجماعة أقسم بالله مروان محسن أفضل مهاجم داخل الصندوق ولو عندنا ظهراء جمب كويسين وبيلعبوا العرضيات صح مروان هيبىقى هداف الدوري".











