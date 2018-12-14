شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أبو ريدة بعد فوز محمد صلاح بجائزة BBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة اختياره أفضل لاعب في إفريقيا خلال الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC .

وأعرب أبو ريدة عن سعادته الشخصية وكل العاملين في اتحاد كرة القدم والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى ثقته التامة في فوز صلاح أيضا بالجائزة الرسمية لأحسن لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي التي يصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن محمد صلاح قاد مصر للتأهل إلى كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عاما.