شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أبو ريدة بعد فوز محمد صلاح بجائزة BBC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة اختياره أفضل لاعب في إفريقيا خلال الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC .
وأعرب أبو ريدة عن سعادته الشخصية وكل العاملين في اتحاد كرة القدم والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى ثقته التامة في فوز صلاح أيضا بالجائزة الرسمية لأحسن لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي التي يصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
يذكر أن محمد صلاح قاد مصر للتأهل إلى كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عاما.
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أبو ريدة بعد فوز محمد صلاح بجائزة BBC على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .