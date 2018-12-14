مصر تقترب من الفوز بتنظيم أمم افريقيا 2019 بالتزكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

اقتربت مصر من الفوز بتنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 ، بالتزكية، بعدما تخلفت جنوب افريقيا عن إرسال التعهد الحكومى لإستضافة البطولة إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن جنوب افريقيا أرسلت رغبة إلى الكاف لتنظيم البطولة لكنها لم ترسل التعهد الحكومى حتى الأن، وفى حالة عدم إرساله قبل الثانية عشر منتصف الليل ستفوز مصر بالتنظيم بالتزكية حيث سيتم استبعاد طلب جنوب افريقيا.

يذكر أن مصر أرسلت اليوم التعهد الحكومى للكاف لإستضافة البطولة، خاصة بعد إعلان المغرب اعتذارها عن عدم استضافة البطولة.