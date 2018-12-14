أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا

الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا

حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

أبدي محمد يوسف المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه علي جيما الاثيوبي، مؤكدا انه كان يطمح لزيادة الغلة التهديفية الا ان فريقه اهدر العديد من الفرص السهلة.

محمد حشيش: علامات استفهام على أداء بعض اللاعبين في الأهلي

أعرب محمد حشيش لاعب الأهلي السابق، عن اندهاشه من بعض أداء اللاعبين فى الفريق الأحمر أمام جيما ابا جعفار الأثيوبي، مشيراً إلى أن هناك بعض اللاعبين في الفريق لم يقدموا أفضل ما عندهم في المباراة.